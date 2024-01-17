女星依依和妹妹佩佩是雙胞胎，擁有精緻秀麗五官與修長身材的兩人，被封為「最美雙胞胎」；然而，時常透過社群與粉絲互動的她們，先前傳出在直播中大方贈送粉絲名牌包，霸氣喊：「一點都不心痛。」

根據《鏡週刊》報導，佩佩在經紀人的建議下，接續買了幾個名牌包，不過卻很少用，因此她決定與讓這些包放在衣櫃，不如拿出來送給粉絲，而姐姐依依得知後，也決定一起加入；佩佩透露，其實自己3年前就曾透過直播送給粉絲一顆近10萬元香奈兒名牌包，但她表示自己一點都不心痛，因為是這些粉絲一路以來的支持才會有現在的她們。

事實上，依依與妹妹佩佩兩人從小習舞，包括芭蕾、民族舞、街舞都有涉略，且因出眾外型從高中起就有接下部分商業演出，而皆從台灣藝術大學戲劇系畢業的兩人，之後因拍廣告而出道，2013年開設自己的婚紗店；2014年5月因為同時全裸登上《台灣壹週刊》引起關注，並被媒體封為是 「史上最美雙胞胎」，不過卻同時招來外界部分批評聲浪。