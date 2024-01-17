桃園市立委選舉，國民黨在市長張善政執政下成功揮出全壘打，從原本3席立委，一舉擴張到6席。民進黨創黨元老許國泰認為，鄭文燦卸任桃園市長後便升任行政院副院長一事是關鍵，民進黨應讓他沉潛而非高升。他呼籲鄭文燦應該下台好好反省、檢討。

國民黨在桃園揮出立委全壘打，堪稱是2024大選中的一大驚奇，其中2席海線立委成功翻轉是關鍵。張善政對此表示，感謝桃園鄉親的肯定，將與6立委密切配合、爭取資源、造福市民。

據《中評社》今（17）日報導，許國泰接受訪問時認為，鄭文燦卸任後升任行政院副院長是不對的，「連桃園市都治理不好的人，民進黨就應該讓他卸任後去沉潛休息，而不是馬上讓鄭高升」。對於民進黨在桃園市立委選舉慘敗，許國泰認為鄭文燦應該沒機會接行政院長，呼籲他下台好好反省、檢討，且鄭文燦還年輕，以後或許還有機會。

另外針對鄭運鵬挑戰三連霸失利，以1萬3千票之差輸給國民黨籍推出的牛煦庭，許國泰直言「一點也不意外」。許國泰說鄭運鵬是民進黨立院團幹事長，不僅只聽黨意，平常也沒在地方上經營，輸得一點也不意外。