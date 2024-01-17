2024總統、立委選舉甫一落幕，三黨國會新情勢錯綜複雜，而綠委許智傑日前拋出延攬民眾黨相關人士入閣的可能性，引發熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，許智傑提出的名單中只有潛艦國造召集人黃曙光是重點，而此舉其實對黃曙光的妹妹、民眾黨準立委黃珊珊隔空喊話。

主持人劉寶傑昨（16）日在節目《關鍵時刻》指出，本來講藍白合，但藍白信任已經破局；反而原本白綠之間沒有信任，但許智傑卻拋出「白營張其祿、賴香伶、黃曙光都是未來內閣可以考慮的人才」，這樣情況下黃曙光有沒有可能當國防部長？難道這其中充滿了算計？

吳子嘉表示，民進黨的邏輯是「生吃都不夠，哪成曬成乾」，自己人都擺不平了，還會給你民眾黨？且講坦白的，如果藍白合是為了立法院長跟副院長的談判，國會處理就好，扯到內閣幹嘛。

除此之外，吳子嘉還提到，這麼重要的內閣人事，是5月份再來解決的事，為什麼是交給新潮流差點落選的許智傑。吳子嘉認為，「是有人要放風向，一個不夠格的人做這個發言，一定是後面有所目的，因為隨時可以被推翻掉。」

針對許智傑這席話，吳子嘉解析，黃曙光是名單中最重要的人，因為這個局裡面，「民眾黨立法院的關鍵人就是母姊會長黃珊珊，黃珊珊怎麼會讓賴香伶、張其祿去當部長，這個名單中，只有黃曙光是有意義的。」

然而吳子嘉也提到，黃曙光是潛艦國造召集人，是總統蔡英文的人，賴清德會用蔡英文的大將嗎？劉寶傑驚呼，他們兩個人都開車在路上了？吳回應，對嘛，繼續開啦，但5/20後就是民進黨總統當選人賴清德一個人開車了，怎麼可能會用英系人馬，英派通通中箭下馬，「田無溝、水無流，懂民進黨的都懂，跟蔡英文有關的人，不會在新潮流跟賴政府裡受到重用，民進黨是派系政治。」

吳子嘉進一步解釋，綠營丟黃曙光是跟黃珊珊空中對話，一是利誘，取得立法院綠白合作契機；二是威脅，因為威脅成本相對來說比較低。