前士林地檢署林姓書記官被控在士檢等地裝設針孔，3年偷拍82次，有21名女同事及女性受害，士林地院去年12月辯論終結，全案定2月21日宣判，由於林男的境管期限將到期，雖然林男認罪，供稱沒錢出國，不可能逃亡，但法官認為他犯罪嫌疑重大，犯罪次數及被害人眾多，可預見刑責非輕，有規避刑事執行的高度誘因，認有逃亡之虞，裁定林男自1月19日起延長境管8個月。

士檢調查，林男自2013年起在士檢服務，案發前在贓物庫擔任書記官，平時喜愛運動，常與女同事一起打羽球互動良好。去年3月間，被發現在偵查大樓放置秘錄器，偷拍同事更衣，檢察官2度搜索林男住處等地，在林男硬碟、隨身碟以及記憶卡等，發現大批偷拍影像，偷拍地點除士檢盥洗室外，還有其他公共場所。

檢方認定，林男自2020年1月間至2023年3月，偷拍82次，有21名被害人，士檢去年5月9日偵結，依違反《個人資料保護法》、妨害性隱私等罪起訴林男，並建請法院加重其刑2分之1。

士檢並聲押林男獲准，林不服提出抗告，士院去年5月19日重新開庭後，認為林男雖有羈押原因，但無羈押必要，裁定60萬交保，並自5月19日起限制出境、出海8個月。

士院審理時，林男認罪，全案已於去年12月20日辯論終結，定於今年2月21日宣判。但法官審酌林男的境管期限將到期，日前再開庭傳喚林男及其辯護律師，林男及律師均表示，林男已坦承犯罪，並無限制出境、出海之原因，且林男也無出國之能力，因此無須延長境管。

不過，法官認為，林男犯罪嫌疑重大，且被害人多達21人，犯罪次數高達82次，林男應可預見刑責非輕，有規避刑事執行的高度誘因，而有妨礙日後審判或執行程序順利進行之高度可能，有相當理由足認有逃亡之虞，有繼續限制出境、出海之必要，裁定林男自今年1月19日起延長限制出境、出海8月。