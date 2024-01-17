大聯盟首次在韓國舉辦海外開幕戰，由教士擔任主隊迎戰「宇宙戰艦」道奇，門票將在台灣時間1月26日正式販售，不過據韓媒報導，目前韓國電商巨頭「酷澎（Coupang）」是唯一銷售通路，還不清楚能否從台灣購買。

國聯西區大力蒐集亞洲戰將，包含大谷翔平、山本由伸，預計韓國開幕戰將有6位亞洲面孔出席，比賽將於3月20日至21日於首爾舉行，不過比賽場地高尺巨蛋，最多只能容納1萬6千人，來自兩隊的球密眾多，因此勢必將引發搶票大戰。

負責大聯盟韓國戰售票系統的酷澎，是韓國熱門的線上購物平台之一，被稱作「韓版亞馬遜」，酷澎為此次海外賽的贊助商，根據目前消息，韓國戰門票目前只能由酷澎「Coupang Play」的付費會員購得，該程式只接受韓國IP位址，無法在海外下載。《韓聯社》表示，雖然韓國戰引起亞洲其他國家很大的興趣，但還無法得知韓國以外非會員者是否能夠獲得門票。

開幕戰前，道奇、教士將和韓國代表隊、去年韓職大賽冠軍LG雙子、培證英雄進行4場熱身賽。LG雙子是教士後援投手高佑錫的母隊，而金河成來自培證英雄。《朝鮮日報》指出，韓國代表隊將在下個月選出新任總教練，並組建正式隊伍，為今年世界棒球12強做準備。