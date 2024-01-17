新冠、流感還未到高峰期，但醫院和診所已被擠爆，耳鼻喉科醫師張弘指出，最近新冠患者增加一倍，觀察發現患者發燒、痠痛、咳嗽症狀居多，也有20多歲患者嚴重不適，併發扁桃腺化膿、吞嚥困難，疾呼XBB疫苗趕快打起來。

張弘在臉書發文，近一周診所的新冠患者約增加一倍，疾管署預測1月下旬到2月會進入新一波高峰，且新冠病毒一直在變異，近日重症及死亡個案都有增加。疾管署發言人羅一鈞昨天指出，上周新冠新增538例中重症個案，創下5個月來新高、死亡增55例也創4個月新高，初估春節前一周邁入最高峰，單日約1.2萬到1.5萬人染疫。

張弘表示，在臨床觀查發現，新冠冠者輕症居多，發燒、痠痛、咳嗽，其中也有嚴重不適的，一位20多歲男性併發扁桃腺化膿、鼻竇炎，甚至吞嚥困難，經抗生素治療後才解除危機。

張弘指出，頂尖醫學期刊《刺胳針》1月刊出的研究顯示，施打XBB疫苗平均可以降低76%的住院率，建議XBB疫苗打起來，特別是65歲以上或高風險患者，包含免疫力低下、心臟病、癌症病史等。同時，出入人潮擁擠的公共場所，建議戴口罩、勤洗手，若出現發燒、痠痛症狀，可先行快篩再就醫，高風險患者確診可至診所開立抗病毒藥物，預防重症。