小編今（17）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台股16日遭陸擬中止ECFA、斷交事件、紅海危機擴大及衍生斷鏈危機、蘋果銷售低迷、台積電毛利率下探52％等六大利空干擾，開盤下跌逾百點，地緣衝突一觸即發，外資上演大逃殺。外資圈指出，觀察國際資金動向，賣股最主要理由當屬戰爭風險。

法人表示，台股月線下彎形成短壓，10日、月線死亡交叉，支撐為上揚季線，9周KD值高檔交叉向下，進入中期調整，萬八將震盪補量消化賣壓才能順利站穩。

【1】台股六大利空 突襲謝票行情

六大利空空襲！台股在外資以史上第15大賣超451億元、鎖定台積電、聯發科、長榮、國泰金等大型電金傳權值股摜壓，選後謝票行情變調，政府雖護盤71.50億元，台股仍大跌199點。金管會表示，今年以來台股跌幅3.26％，在亞洲僅次日股及新加坡股市，基本面尚稱穩健。

【2】台積催快2奈米 寶山4月裝機

全球晶圓代工先進製程戰再起，台積電2奈米製程的竹科寶山P1晶圓廠，最快於4月份進行設備安裝工程，並全新採用GAA（全柵極環繞）電晶體架構，預計2025年量產。此外，寶山P2與高雄廠預估於2025年加入擴產，中科二期也進行評估，向三星及英特爾新世代製程宣戰。

【3】上市櫃藏鏡人 5／20前全都露

上市櫃公司「藏鏡人」5月20日前全都露。證期局副局長高晶萍16日宣布，5月10日起初次取得上市櫃公司逾5％股權須在10日內公告，最晚5月20日現已逾5％但未達10％的持股者，都要首次公告，之後每增減1％，則要在2天內申報。

【4】村田大停工 國巨集團迎轉單

日本能登半島大地震浮現後續效應，近日被動元件廠流出村田發給客戶的通知信，生產電感的穴水村田製作所（Anamizu）至少停工到5月中，建議客戶改用其他廠商的替代料，國巨集團旗下奇力新、臺慶科近日已經獲客戶垂詢，由於轉單的村田LQH系列屬於特殊型電感，加上停工時間拉長，台廠可望獲實質轉單。

【5】運價飆 海運業有望擺脫衰退

伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在過去幾周多次襲擊紅海商船，迫使海運公司捨棄蘇伊士運河，改道非洲好望角，進而刺激運價暴漲。據悉，40呎標準貨櫃運費最高衝上1萬美元，總值2,000億美元的貨物避開紅海航線。

部分市場觀察家預期，紅海運輸中斷可望扭轉航運產業去年的衰退頹勢，大力拉抬今年的業績。