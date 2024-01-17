聯準會理事沃勒（Christopher Waller）的發言削弱市場氣氛，他主張不應急於降息，儘管現在他對通膨有望實現2%目標更具信心。投資人對聯準會最早於3月開始降息的預期降溫，美國10年期指標公債殖利率急升逾11個基點，至4.064%，創下去12月中以來新高。

周二收盤，道瓊指數跌231.86點或0.62%，報37,361.12點。標普500指數跌17.85點或0.37%，報4,765.98點。那斯達克指數跌28.41點或0.19%，報14,944.35點。費城半導體指數漲53.52點或1.32%，報4,105.94點。

標普500指數11大類股普遍下跌，僅科技股收漲0.39%。能源股跌2.40%，跌幅最大；其次為原材料股跌1.19%。

由於競爭激烈，蘋果iPhone手機罕見在中國打出折扣，股價應聲大跌1.2%。因iPhone銷售前景蒙塵，蘋果股票評級接二連三遭到調降，今年來股價表現疲弱，日前遭微軟超車，拱手讓出了全球「市值王」寶座。

其他重磅科技股漲跌互見，微軟漲0.46%，亞馬遜跌0.94%，Alphabet跌0.11%，Meta跌1.88%，特斯拉漲0.47%。

摩根士丹利上季獲利下滑，股價重挫4.2%，並創下一個多月低點。高盛上季獲利成長51%，終場上漲0.7%。標普500銀行股指數下跌1.2%，並創下一個多月低點。上周五其他美國主要銀行亦公布獲利衰退。

超微大漲逾8.3%，其規模更大的競爭對手輝達勁揚約3%，股價再創歷史新高。巴克萊分析師調升超微和其他幾家晶片製造商的目標價，稱他們將受惠於人工智慧（AI）市場成長。

波音重挫近8%，並創下兩個月低點。美國聯邦航空總署（FAA）無限期延長737 MAX 9飛機的停飛時間，以及富國銀行將波音股票評級從「加碼」（overweight）調降為「持有」（equal weight）。

台股ADR僅台積電收高，終場漲0.42%。聯電跌1.51%，日月光跌0.34%，中華電信跌2.30%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數重挫3.81%。

標普500指數下跌與上漲股數比為2.6：1。

標普500指數有23檔成分股創新高、2檔創新低。那斯達克指數有63檔成分股創新高、182檔創新低。

市場交投放大，美國交易所成交量總計為130億股，過去20日均量為121億股。