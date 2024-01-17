一名網友日前到五金行買東西，一個黏在牆上裝擦手紙的塑膠殼賣550元，他當場嚇壞，直言「以為在百貨公司購物，這應該是富裕國家的物價。」大多網友都認為店家有標示價格，覺得太貴可以不要買；也有人表示「現在五金行不見得便宜哦。」

原PO在臉書「爆怨2公社」社團發文表示，日前在市場附近的五金行買裝擦手紙的塑膠盒，花了550元，他傻眼「五金店不是都賣便宜的東西嗎？一個塑膠盒要550元，讓人以為在百貨公司購物，在淘寶或蝦皮都可以買好幾個了，這物價應該是最低薪資6萬元的富裕國家物價。」

貼文曝光一票網友打臉，「店家有標價格，不是故意東西亂喊價」、「你可以選擇不買」、「如果不急著要用就上蝦皮看看吧，沒什麼好抱怨的」、「它是台灣製的，還附一包擦手紙。」

不過也有網友直言「現在有什麼是便宜的」、「現在五金行很多東西都很貴，便宜的很少了」、「五金行的生活用品都比寶雅貴了」。