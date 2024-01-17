台灣總統大選落幕後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日首度接受美媒CNBC節目「華爾街直播室」（Squawk on the Street）專訪，談論台大選。

台灣總統大選落幕後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日首度接受美媒專訪，他強調美國關注台海和平、穩定、不改變現狀，及和平解決任何歧異，但也警告，北京對台灣日益加劇的挑釁行為，與中國大陸的自身利益背道而馳。

目前正在瑞士達沃斯（Davos）參加第54屆世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）的布林肯，16日接受美媒CNBC節目「華爾街直播室」（Squawk on the Street）專訪，這也是台灣總統大選、美英聯手轟炸葉門叛軍青年運動以來，他首度接受專訪。

布林肯表示，選後他在社群平台X發文恭賀副總統賴清德當選，不只是恭喜他本人，也恭賀台灣強勁的民主，是全世界的典範。

We congratulate Dr. Lai Ching-te on his victory in Taiwan's presidential election. We also congratulate the Taiwan people for participating in free and fair elections and demonstrating the strength of their democratic system. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 13, 2024

布林肯強調，當談到台灣、台灣海峽議題時，美國主要關注4件事，亦即和平、穩定、不改變現狀、和平解決任何歧異，因為每天全球50％的貿易行經台灣海峽，包括台灣生產的半導體，如果台灣海峽受到干擾，將不利於全球。

布林肯也被問及恭賀賴清德當選的言論激怒北京一事，他說台灣大選前一天與中共中央對外聯絡部部長劉建超會談，會中談及台灣選舉，他在會中重申華府立場，也就是美國長久以來堅守的「一個中國政策」不會改變，但同時，美國也堅定維持現狀、和平與穩定。

U.S. Secretary of State Antony Blinken discusses the risk of a takeover of Taiwan by China. https://t.co/NwkAlnvgyg pic.twitter.com/vnBnNGrdVc — CNBC (@CNBC) January 16, 2024

不過布林肯在訪談中表示，北京近年來採取的作法「完全與自身利益背道而馳」，包括對台灣經濟施壓、軍事施壓、外交施壓，以及孤立，只是刺激他們不想刺激的人。

布林肯也被主持人問及台灣大選結果出爐後、美國總統拜登秒回「不支持獨立」一事，認為美國一方面支持民主、另一方面不支持獨立的立場很微妙，布林肯強調這是美國長久以來的一貫政策，指出這樣的政策能維持和平與穩定。

主持人也提問，蔡英文總統曾表示，基於中國大陸現在面臨的經濟挑戰，她不認為北京能繼續接收台灣的目標，對此布林肯表示不會臆測，強調美國只專注於維持和平與穩定，「我們對中國清楚表明這一點，我們也對台灣清楚表明這點」。