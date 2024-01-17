女星李沛綾演出《飛龍在天》等本土劇打響名號，卻在演藝事業如日中天之際，選擇嫁做人婦淡出演藝圈，沒想到去年傳出丈夫生意資金周轉不靈，決定復出拍戲，接著爆出婚姻觸礁、簽字離婚等傳聞，近期演出民視《愛的榮耀》的她，已經透過所屬經紀公司鳳凰藝能發出聲明證實：「沛綾與前夫已經在去年協議離婚，過程平和且理性。」

根據《鏡週刊》報導，李沛綾老公投資清境農場土地開發，未料遇上疫情停滯，導致資金周轉不靈，嚴重踩到她的死穴，夫妻倆因此產生嫌隙，不過為了調度資金，夫妻倆還是決定先賣掉台中豪宅，搬到林口租屋，加上她無預警復出拍戲，讓周遭親友察覺略有異狀，豈料，老公依然持續投資不肯罷手，居然瞞著李沛綾超貸，讓她心寒向友人表示﹕「夫妻三觀不同，實在很難繼續」，似乎早有意斬斷這段婚姻。

參與8點檔《愛的榮耀》演出的李沛綾證實離婚。（民視提供）

不過李沛綾復出拍戲，卻未多外明說原因，據悉是看在老公是有頭有臉的地方人士，必須顧全他的面子，也因此遭到婆家誤解，不過她從去年十月就在臉書持續發文，如今看來似乎早暗指這段婚姻出了狀況，如今傳出她於日前低調簽字離婚，也搬回台北與母親同住，目前靠著拍戲維持一家生計。

所屬經紀公司鳳凰藝能稍早發出聲明，證實李沛綾離婚一事：「由於沛綾前夫經營民宿多年，資金與投資設點擴充速度未能有效調控，導致負債壓力沈重。雙方對經濟與生活的認知，出現極大差異，雖努力磨合與適應，但仍難獲得共識。基於對兩位家人的心理保護與教育考量，雙方協議離婚。」

「雙方協議離婚，沛綾與家人目前與母親同住在新北市，以兼顧教養與工作，母親協助照顧生活起居。」

鳳凰藝能指出，「由於前夫負債嚴重，難以支付贍養費，李沛綾與家人的生活開銷，都落在她的肩上。沛綾期待家人能在健康環境中學習成長，因此將努力工作，以維繫基本的生活品質。離婚，對男女雙方都會有感情與自尊上的傷害，甚至會自我價值感受挫，無論分開是什麼樣的原因，當下的心情只有低盪。但為了護持家人、迎接未來，沛綾都將勇敢去面對。」