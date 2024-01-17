●投銀Baird投資策略師Ross Mayfield表示：「當然，估值是提高了，但我認為今天發生的情況主要還是市場進入盤整，因為之前投資人對聯準會放寬利率的意願有點過於樂觀」。

●UBS Global Research上修美股預測，預估到2024年底標普500指數升至5150點，亦即較目前上漲逾8%。

●U.S. Bank Asset Management資深投資策略師Tom Hainlin表示，到目前為止，消費者似乎仍撐得很好。根據已經公布的銀行財報，消費支出還可以，信用卡餘額是在升高，但帳戶也在成長。

●亞特蘭大聯準銀行經濟學家David Rapach出具報告指出，很難去斷定通膨回落至目標的最後一哩路比其他階段更為艱難，就風險管理的角度來看，對「最後一哩路」的過度擔憂可能導致政策失誤，亦即過度緊縮，進而增加經濟衰退與失業率急升的可能性。

●哈佛大學教授、前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家Kenneth Rogoff在瑞士達沃斯接受採訪時表示，除非美國經濟陷入深度衰退，否則聯準會不可能如市場先前普遍預期那樣在今年降息6次。如果經濟實現「軟著陸」，那麼聯準會在今年降息6次的說法是「異想天開」，這不可能發生，但應該會有二或三次降息。