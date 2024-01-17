63歲資深港星李子雄曾以《英雄本色》反派角色走紅，戲齡超過37年，近年專注在大陸發展演藝事業，最近他在社群平台拍片提及影帝劉青雲，開頭便說「劉青雲的影帝是撿來的。」引起許多網友批評，不過他也緊接著解釋劉青雲若當時沒有做1事，恐怕無法開啟他的演藝事業。

劉青雲在1982年加入電視台演員訓練班，出道初期以電視劇為主，代表作品包括《新紥師兄》、《大時代》，90年代後才轉戰電影圈，隨後又出演多部電影作品，甚至入圍17次香港金像獎，獲封3屆影帝，更是公認演技極佳的男演員。不過李子雄表示當年劉青雲報考82年的無綫藝員訓練班時，沒有收到錄取通知，他也直指劉青雲不符合當時的審美觀，許多人並不看好他。

然而劉青雲並沒有放棄，他親自打電話去電視台問，結果這通電話改變了他的人生，李子雄說：「他被告知已經被錄取了，通知書也早就寄出，只是不知道甚麼原因沒有寄到去他的地址，你們說，是不是撿到了？如果當時他沒有主動查詢，可能大家就錯失了一位影帝， 香港電影業沒有了劉青雲，會失去多少光彩？」明顯李子雄是在讚美劉青雲。