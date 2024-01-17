2024大選民眾黨主席柯文哲戰敗，但近日有媒體人透露，高達5成的高中生支持柯，2028年總統大選時，他們是首投族，引發外界熱議。不過，台大婦產科醫師施景中直言，「柯粉當久了都會變柯黑」，兩次都投給柯文哲的自己就是一例。

資深媒體人鍾年晃日前在政論節目《鄭知道了。先知道》透露，有一位友人告訴他，現在的高中生有5成支持柯文哲，這些人4年後都有投票權，台中市交通局前局長王義川也在同一節目直言，年輕人對蔡政府談整體經濟無感，若民進黨沒有溝通，到最後還是會兵敗如山倒，失去很多年輕選票。顯然，柯文哲對年輕人的吸引力，就是綠營的惡夢。

施景中昨在臉書發文表示，女兒在看到上述新聞後感到相當憂心，但他則不，他告訴女兒，柯粉當久了都會變柯黑，兩次都投給柯的自己就是一例，「一消一長，情況不會變很多」，他半開玩笑說，台灣的人數是有限的，早晚全都會變柯黑。

另外，施景中也喊話，政府還是要再加一把勁，努力的促進民眾福祉，針對那些年輕世代的需求，也要學著用他們的語言溝通。