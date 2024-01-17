被封「國民妹妹」的南韓女星IU（李知恩），睽違4年多再度來台開唱，她昨（16日）無預警公布2024 年世界巡迴演唱會的前導視覺海報，巡演地點隨之曝光，其中一站是台北，日期、地點通通公開了。

IU今年的巡迴演唱會名字為「2024 IU H.E.R. World Tour Concert」，3月2日從首爾站出發，再到日本橫濱，第三站是台北，4月6日、7日連兩天攻進台北小巨蛋，唱完後再接著飛去新加坡、雅加達、香港、馬尼拉、吉隆坡、曼谷、倫敦、柏林及洛杉磯等，共計18站。

IU出道15年，起初沒馬上大紅，一直到2010年發行專輯《Real》的主打歌《好日子》，終於嘗到爆紅的滋味，從南韓一路夯到全球，坐穩音樂排行榜的主導地位，並在2017、2018、2019年分別在新莊體育館、南港展覽館、林口體育館開唱，吸引大批粉絲追星；這次睽違4年多再來台，想必又會一票難求。

IU曾來台開唱三次。（圖／中時資料照）