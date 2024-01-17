桃園一名27歲陳姓軍人（已退伍），去年6月間在某百貨公司閒晃，搭乘手扶梯至11樓時，竟拿出手機偷拍前方一名穿著短裙的正妹小美（化名）裙底風光，小美當場發現自己被偷拍，立刻制止陳男並要求刪除影像，並報警處理；桃園地院審理時，發現陳男曾有類似前科被處以緩起訴，依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，陳姓男子去年6月30日晚間8時許，在桃園某百貨公司往11樓方向手扶梯上，發現小美（化名）穿著短裙，遂以手機由下往上拍攝對方裙底內，小美察覺有異當場制止，要求陳男刪除檔案，並報警處理。

陳男到案後均坦承不諱，核與小美指證、警方提供扣案手機、監視錄影器畫面可資佐證，檢方偵結依妨害秘密罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

法官審酌陳男智識健全，與小美素不相識，為滿足一己之私慾，竟持手機攝錄其身體隱私部位，顯不尊重小美性隱私，造成其身心受創並影響生活非輕，所為應予非難。

法官經查，發現陳男過去曾犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，被北檢處以緩起訴，竟再犯本案，實有不該；考量其犯後坦認犯行，尚非全無悔意，小美無調解意願，依無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。