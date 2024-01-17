鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎公司網站16日遭駭客入侵，駭客集團直接在網站上威脅，如果置之不理將會把客戶資料公開，京鼎對此表示，目前初步評估對公司運作無重大影響，但此消息仍衝擊今(17)日開盤股價下挫逾2%，最低來到204.5元。

京鼎網站遭駭客集團挾持，駭客在網頁上留下訊息，稱已拿下客戶資料，如果公司不付錢，客戶的所有個資都將被公開在網路上，並將摧毀所有的資料，而且這些資料不能恢復，員工恐怕會失去工作。

京鼎16日發布重訊，證實部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。公司對所有網域(頁)及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。

京鼎初步評估後，強調對公司運作無重大影響，後續將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。