綜藝大哥胡瓜去年傳出和小44歲啦啦隊女神、樂天女孩成員熊霓過從甚密，雙方第一時間否認後，最近也被媒體拍到一起錄影幾乎零互動，似乎為了避嫌關係急凍。昨(16日)胡瓜主動曬出和另一位啦啦隊女神、台啤雲豹職籃啦啦隊Leopard Girls成員「笑笑」的合影，大方互動也用行動表示先前的傳言完全是子虛烏有。

胡瓜近年常在社群網站分享近況，先前他分享自己穿飛行軍官裝的照片，笑說跟阿湯哥一樣帥，昨他進一步曬出影片，表示有重大事情要宣布，胡瓜說：「就是我的臉書社群帳號有藍勾勾了，這個藍勾勾就是真正的我」，最後更開心拿出藍勾勾牌子，證明是本尊無誤。

熊霓的爸否認女兒跟胡瓜過從甚密。（圖／翻攝自michelle02_14 IG）

胡瓜在影片中強調：「我沒化妝、我是真實的本人，而且也不用美肌，因為我對我自己非常有自信，因為我也不是靠臉蛋吃飯的。」最後還響起《捍衛戰士》主題曲，引來網友大讚他越老越帥，接著又在限動分享與Leopard Girls成員「笑笑」的合影寫下：「很多人問我最近在幹嘛」。

胡瓜曬出和新寵啦啦隊女神合照。（圖／翻攝自胡瓜臉書）

胡瓜先前傳出和熊霓曖昧，引來熊霓的爸親上火線回應瓜哥和女兒沒有特殊關係，並指胡瓜貴為前輩，平時只是對後輩都很好而已，希望外界不要扭曲。胡瓜更對稱丁柔安生氣的報導發怒，強調夫妻關係好得很，笑問寫報導的人是否住他家，才能編出這種故事，女兒小禎則表示不會排斥跟熊霓同台，家裡氣氛很好，「「沒什麼特別好關心，每天也都在群組聊天，說天氣冷要穿暖，（熊霓）那件事滿無聊的」。