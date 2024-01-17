大陸女網友分享，來台灣旅遊買伴手禮，很多人會選擇各式各樣的美味點心，但這次來台灣，她發現台灣本土品牌的面膜也超讚，便宜又可愛，超適合送姊妹、女同事或一些女性好友，除此之外，像是特殊材質的明信片、台灣地區的火車票等，也都是很可愛的送禮選擇。

大陸一名女網友在小紅書上分享，很多人來台灣旅遊會買各式各樣的零食當伴手禮，像是鳳梨酥、傳統糕點或一些糖果餅乾，雖然這些伴手禮很好吃，但總不能每次來台灣玩都扛著一堆食物回去送人，因此這次來台灣她開發了全新的伴手禮。

女網友表示，在台灣逛街發現，台灣有很多不錯的原創品牌，其中最適合送好姊妹的伴手禮就是面膜，台灣有很多本土面膜品牌，價格便宜、效果好，加上包裝很可愛，拿來送女同事或好姊妹超合適。

女網友指出，第二個被列為到台灣必買的東西是隱形眼鏡，這次偶然在藥妝店買了台灣自有品牌的隱形眼鏡，一試成主顧，價格便宜，戴起來舒服、不乾澀，因此離開前忍不住扛了好幾副回去；不過隱形眼鏡比較不適合送禮，以自用為主。

女網友說，身邊若有些文青朋友，可以考慮買特殊材質的明信片，在台灣有木頭材質與鋼鐵材質的明信片可選，另在台灣搭火車的時候，可以去自動購票機或服務櫃檯買實體車票，因為台灣很多火車的站名很可愛，兩兩一組可以湊成吉祥話或有趣的詞，像是台南永康和保安的「永保安康」、平溪線的「十分幸福」等。

貼文引起網友討論，不少大陸網友好奇哪裡可以買面膜，原PO回應說，台灣藥妝店都會賣；另有台灣網友驚呼，沒想到有朝一日會聽到，台鐵的實體車票也能當伴手禮，雖然站名組合起來真的滿可愛的。