海軍司令唐華昨(16日)上午9時在高雄中信造船廠主持海軍首艘「反潛型」輕型巡防艦開工典禮。根據海軍公布資料。海軍籌建的輕型巡防艦將配備海劍二中程防空飛彈，配備雄三增程超音速反艦飛彈及「3D旋轉式相位陣列雷達」，已有小神盾級的規模。反潛型輕型巡防艦未配備垂直發射系統，制空及制海飛彈都採斜射式飛彈發射箱，另外配備拖曳式聲納，未來將規劃優先取代濟陽級巡防艦。

「新一代輕型巡防艦」案預算245億元，去年度預算規畫為47.7億元。3月21日完成投開標後，據了解，得標廠商需在2026年10月底前交艦，待通過作戰測評後，後續計畫再編列預算建造10艘，反潛型與防空型各5艘。

根據海軍公告資料，2500噸輕型巡防艦的2艘原型艦，各為「防空型」與「反潛型」，將配置8枚增程型雄風三型飛彈，另配置海劍二型防空飛彈。其中，「防空型」確定採購中科院研製的「華陽」垂直發射系統，可配置32枚海劍二飛彈，「反潛型」則採傳統發射架系統，配置16枚海劍二飛彈。