普發現金6千最後期限，去年10至12月出生的新生兒，且父母具備領取資格，可在本月31日前領取普發現金6千，先前財政部曾透露新生兒領取比率不到5成，提醒符合資格的民眾多留意。

去年稅收超過4500億，還稅於民全民普發6千，一般民眾的領取期限已經在去年10月31日截止，不過去年10月1日至12月31日期間，在國內出生、領有出生證明，以及生父或生母符合領取資格者，領取期限到今年1月31日止。

值得注意的是，目前只剩下郵局領現方式，民眾需要多加留意，且領取時務必攜帶新生兒及生母的身分證明文件，才能順利兌領。此外，如果生母不具領取資格，則需要先辦理出生登記並致電1988，確認生父符合資格，1988會再通知時間領取。

剩下不到2周時間，新手爸媽們需要注意，已經完成領取普發現金的占比高達99.7%，最多人使用的管道是ATM管道，比例高達24.3%，其次是郵局領現，占比17.4%，直接入帳的占比為18.1%。

財政部也提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，更不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，提醒民眾防詐騙。