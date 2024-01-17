民眾黨總統候選人柯文哲今年在選戰中得不少年輕人支持，粉絲都以小草自居，在網路帶起一股「小草」風潮。然而近日卻有粉專指稱，一名家長說自家小孩炫耀「小草識別證」，同時學校同學也會一個拉一個去參加柯文哲的造勢活動。該粉專怒批此舉是包裝成「社團活動」的「邪教崇拜」。對此，民眾黨副秘書長許甫回應，民眾黨的實體黨證，目前有兩款有悠遊卡功能，並未有該粉專控訴的「小草識別證」。

粉絲專頁「農藝女孩看世界」過去PO文較接近民進黨政府，發言曾挺前農業部長陳吉仲、民進黨立委候選人吳音寧論點。該粉專昨（16）日PO出一篇號稱是憂心家長的讀者來函，並在末尾分享一款其命名「小草識別證」的格式。

此家長表示，他的孩子今年16歲高二，在某個偏鄉就讀高中，在選舉後孩子表示，同學興致沖沖地跟他炫耀一張「小草識別證」，上面有大頭照跟姓名，看起來很像是學生證，且同學還說是「大家揪團一起去台北玩」才有辦的東西，且班上有好幾個同學都有拿到，也都揪團搭車北上，參加了柯文哲的造勢晚會。

該家長質疑，16歲的孩子沒有投票權，為何對於身為柯文哲的「民主小草」會有這麼高的榮譽感跟認同感？「明明政黨不會進入高中校園，何以如此？」

文中還提到，這些高中生完全沒有意識到自己在參與政治活動，他們平常接受資訊的來源，就是高中生最喜歡的網紅像是「愛莉莎莎」等等，全部都是看youtube或抖音長大的孩子。

該家長說到，這群高中生會稱，「我們跟老人不一樣、跟爸媽那代不一樣，我們不要選藍綠，我們要選一個新的，屬於年輕人的候選人」支持柯文哲瞬間變成很潮的事，就像當年太陽花也有家長帶小孩去凱道參與，如今對他們而言，參與柯文哲的造勢活動就是一種「公民參與」，甚至還會說「藉由參與這個活動可以增加我們的領導力與實踐力」，拍照片巴不得寫進學習歷程裡。柯流對下一代的負面影響，對該家長而言形同惡夢。

除此之外，此家長還稱，他們以為自己只是繳五百元得到一張特別的悠遊卡，但這張悠遊卡上印著姓名大頭照還有黨員編號跟黨徽啊。（但柯文哲不是說他們的政黨不收黨費嗎？怎麼又對孩子收一年500元做悠遊卡？）

該名家長強調，「寫到這裡我冷汗涔涔。我們家這裡已經算是很偏鄉的學校了，民眾黨的校園基層滲透卻可以做到這麼偏遠、這麼底層，從16歲開始洗腦起，還要算上高二學生的學弟妹、學長姐、大家一起變小草，真的有夠潮。」

家長還控訴，16歲的孩子們是無辜的，他們相信自己在做對的事、新的事、 新的改變，可憐的是當他們的榮譽感、認同感，被戳破的那一天，他們會有多沮喪、多仇恨啊，這也是為什麼有這麼多小朋友深信柯文哲是被作票作掉的，無法接受柯文哲選票數目墊底的事實，更甚者還會說「四年後我們要幫阿北復仇」。

此家長最後還批，柯文哲根本不是在培養民主小草，自己的孩子根本還未成年，班上同學許多卻變這樣，「我認為柯文哲根本就是在毒害我們的國家幼苗。這才不是真正的公民實踐課，只是包裝成社團活動、公民參與的邪教崇拜而已，而偏鄉的中配社團就是邪教分部，為邪教發展校園基層組織，從鄉村包圍都市，從基層包圍中央，何等眼熟的話術。」

對於「農業女孩看世界」的PO文，許甫也做出回應，民進黨若繼續放任三流網軍散播假訊息認知作戰，不面對為何流失年輕選民的真正原因，只會離這個族群越來越遠。

許甫批評，不用以什麼來文照登去規避散播假訊息的事實，「農藝女孩看世界」過去早被抓包造謠翻車，甚至與民進黨的公職、側翼在同一群組運作，也早被網友揭露。

許甫續指，沈寂一陣後，剛勝選立刻就假借第三者編故事，恐怕也只是為了大失年輕選民找理由洗地，文中貶抑年輕人獨立思考的能力。

除此之外，許甫還介紹，民眾黨的實體黨證，目前有兩款有悠遊卡功能，都不是如文中所稱的樣式，該認知作戰的假文中，圖片是數位黨證，無悠遊卡功能，更何來可以讓學生帶去學校炫耀有「這一張」。

許甫最後還備註，實體黨證除了終身黨員有以外現在預繳兩年黨費也會有一般黨證，也非500元就有一張。