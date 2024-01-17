●蘋果周二股價下跌1.23%，收在183.63美元。由於競爭激烈，iPhone手機罕見在中國打出折扣，引發投資人疑慮。今年來分析師以iPhone銷售前景蒙塵為由接二連三調降蘋果股票評級，使蘋果今年來股價表現疲弱，日前慘遭微軟超車，拱手讓出全球「市值王」寶座。

●超微周二大漲逾8.3%，收在158.74美元，在主要晶片股中表現最佳，並創下2021年11月以來新高。其次為規模更大的競爭對手輝達（Nvidia）股價勁揚約3%，收在563.82美元，再創歷史收盤新高。巴克萊分析師調升超微和其他幾家晶片製造商的目標價，稱他們將受惠於人工智慧（AI）市場成長。

●Spirit Airlines崩跌47%，聯邦法官擋下捷藍航空（JetBlue Airways）擬以38億美元收購該廉價航空公司，認同了美國司法部有關於這筆交易有損消費者權益的主張。

●摩根士丹利跌4.16%，收在85.97美元，其去年第四季營收優於市場預期，但由於認列一次性支出，財富管理部門獲利表現不如預期。大摩第四季營收為129億美元，優於分析師預估的119.3億美元；獲利年減34.55%，每股盈餘85美分，不及分析師預估的1.07美元。

●高盛漲0.71%，收在380.45美元。債券業務表現疲弱，但股票交易收入大幅成長，該華爾街大行去年第四季營收年增6.9%，為113.2億美元，淨利年增51%，為20.1億美元，每股盈餘5.48美元，均優於市場預期。

●波音重挫7.89%，收在200.52美元，創下兩個月低點。美國聯邦航空總署（FAA）無限期延長737 MAX 9飛機的停飛時間，以及富國銀行將波音股票評級從「加碼」（overweight）調降為「持有」（equal weight）。