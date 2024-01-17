一名女網友表示，高三的弟弟正在準備學測想拚醫科，幾個月前開始上家教，平常都在咖啡廳上課，偶爾會在家裡，原PO發現只要在外面上課，家教老師就會穿迷你裙、露肚裝，讓弟弟無法專心，「感覺想要勾引我弟」。許多網友都認為，家教老師應該沒有其他意思；也有同行表示，在外面上課認真打扮很正常，因為結束後可能會和朋友碰面。

原PO在Dcard發文，目前高三的弟弟想拚醫科，幾個月前媽媽幫他找了家教，對方是國立醫學系女學生，兩人平常都在咖啡廳上課，偶爾會在家裡。她曾觀察上課情形，發現老師大概10秒撥1次頭髮，還會故意靠近弟弟，或做出一些想勾引弟弟的舉動。

原PO提到，老師如果到家裡上課會穿得比較保守，但在咖啡廳常常穿很露，天氣很冷也會穿迷你裙、露肚上衣，有次甚至穿一字領配短裙，搞得弟弟上課一直分心。

原PO覺得弟弟似乎有點暈船，每次上完課都會心神不寧，讀書也在恍神，不知道該怎麼辦。

許多網友都認為原PO想太多，「國立醫學系女生，妳知道她的同儕都怎樣的條件嗎？要帥的有帥的，要有錢的有錢，別再幻想了」、「我不是國立醫學系女家教都不會看上高中屁孩了，更何況人家是國立醫學系，人家要勾引也是勾引同學、學長」、「我覺得是妳弟自己在一廂情願啦，人家根本沒意思。」

也有家教老師出面留言「去學生家簡單方便就好，在咖啡廳上課會比較認真打扮，既然都在外面了，後面可能會排其他事情或約朋友吃飯，直接穿出門很正常吧！」