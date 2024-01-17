周二泛歐Stoxx 600指數收盤下跌1.13點或0.24%，為473.06點，盤中一度跌0.8%，指數觸及近一個月新低水準。

儘管投資者押注於提前的政策逆轉，但歐央官員對於降息的時間點維持不確定性，致使歐洲大陸的政府債券殖利率維持較大的波動。

GlobalData.TSLombard研究部門主管Andrea Cicione說，今年所有人都準備接受寬鬆貨幣政策，從聯準會開始，到歐洲央行，以及較小程度上的英國央行。由於已經消化較多的寬鬆政策，不可避免的，投資者開始懷疑，央行們是否會如同市場預期那般採取行動。

交易員現在預期，3月首次降息的機率為接近24%，低於前一周的超過30%。

利率敏感的房地產股跌1.1%；通常被視為債券代表的公用事業股也下跌1.2%。

銀行股跌1.1%，為連續第兩天的下跌。

儘管市場參與者關心降息時間點，但是也關注美國和歐洲的財報季，以評估高利率對企業獲利的影響。

根據LSEG I/B/E/S的數據，泛歐STOXX 600指數成分股公司第四季獲利預計將年減7.1%。

周一公布的一項調查顯示，降息預期提振了一月的德國投資人信心。此外德國12月通膨的終值為年增3.8%，符合初值預估。

歐洲央行的一項調查顯示，歐元區消費者大幅下調通膨預期。這對歐洲央行來說，抑制物價的努力總算又往前邁一步。

媒體股上漲0.4%；此前高盛將陽獅(Publicis)的評級從「中立」上調到「買進」，該法國廣告集團股價隨後上揚1.6%。

Hugo Boss暴跌9.7%，表現墊底Stoxx 600指數；稍早該德國時尚集團公布第四季初步業績，營業利益的預估未達目標。

高級巧克力製造商瑞士蓮(Lindt & Spruengli)大漲6.6%；該瑞士公司說，受益於產品售價上揚，去年銷售成長超過預期。