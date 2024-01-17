諾魯日前與我國斷交，海洋委員會主委管碧玲17日透過臉書貼文批評諾魯投入中國大陸懷抱也就算了，竟然拿出聯合國2758決議文出來惡搞台灣的主權，AIT主席羅森伯格立刻糾正這種對2758決議文的扭曲。

聯合國大會2758號決議是1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上表決並通過的，關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華人民共和國依此取代中華民國在聯合國的中國代表權席位。

管碧玲說，世界上很多國家都和美國一樣，持有聯合國2758決議文沒有處理台灣問題這種看法。2007年3月，台灣透過友邦諾魯轉達盼加入「消除對婦女一切歧視公約」，聯合國祕書長潘基文回函稱，基於聯合國大會第2758號決議文，聯合國認為台灣為中華人民共和國的一部分，他無法受理以任何名稱代表中華民國（Taiwan）者簽署的加入書。

2007年7月18日，時任總統陳水扁致函潘基文，提出以台灣名義加入聯合國的訴求，7月23日遭到聯合國祕書處退回。因此在7月27日於美國加州，媒體就此事問潘基文：為何拒絕台灣入聯申請？潘基文再度答稱，因聯合國大會2758號決議承認中華人民共和國是中國大陸唯一的合法代表，而台灣是中國大陸的一部分。

對潘基文這種說法，美國立即反應，在8月向聯合國副祕書長發表9點聲明，表達美國拒絕接受聯合國要求各世界組織承認「無論從哪一點看，台灣是中國不可分割的一部分」。接連著日本、加拿大、丹麥、荷蘭、西班牙都批評潘基文根本就是說錯話。8月15日潘基文向美國駐聯合國代表承認：「聯合國祕書處不當詮釋2758號決議，並保證聯合國爾後不再犯同樣錯誤。」

惡意扭曲2758決議文的情形，2020年世衛祕書長譚德賽又再這樣惡搞一次，外交部長立即回擊，管碧玲當時呼籲，外交部要參照2007年美國的作法，趕快發動各國（包括美國）如法炮製，要請世界各國駐世衛代表處，向世衛表達他們不接受世衛祕書處這套詮釋。

管碧玲說，十分諷刺的是當年潘基文事件的源起，正是由諾魯轉交台灣盼加入「消除對婦女一切歧視公約」的信函。顯然，2007年的諾魯，不認為2758決議文有毀滅台灣的主權！當年導致潘基文道歉，今日重拾潘基文的錯誤，昨是今非的程度，令人嘆息。