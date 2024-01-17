美國知名美妝YouTuber米拉「Mila de Jesus oficial」突然驚傳死訊，享年35歲；對此，她的社群也發出訃告證實死訊，卻未多說明死因，但有傳聞指出她是因心臟驟停離世，消息曝光讓粉絲相當震驚與不捨

根據《每日郵報》等外媒報導，出生於巴西的米拉，已在美國居住多年，這段時間她開始經營YouTube頻道，目前已擁有超過10萬訂閱，在頻道上米拉時常分享勵志的減肥歷程，近年來更轉型當起美妝網紅，在IG上也有6萬多名粉絲追蹤。

然而，值得注意的是，她去年7月曾發文透露因罹患乾癬，導致紅斑遍佈全身很困擾，不僅近八成的皮膚受到影響，自己在過去的3個月裡也不斷在想辦法，但無奈只能透過持續的就醫、擦藥抑制；怎料，事隔幾個月，她卻在當地時間12日傳出死訊。

據悉，她和丈夫喬治（George Kowszik）育有4名子女，但他們卻直到4個月前才正式完婚，如今驟然離世，她的社群上也在16日發出訃告證實死訊，但未說明死因，不過外界有消息指出，米拉疑似是因心跳驟停送醫不治，令粉絲相當不捨。