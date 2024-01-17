新春將至，淡水警分局為提升金融機構安全維護反應自衛能力，於昨（16）日下午2時攜同三芝郵局執行「金融機構防搶攔截圍捕演練」，期間由於演練過程場面相當逼真，路過民眾甚至停下腳步，特意觀看。

演練現場，2名蒙面歹徒。（圖 / 劉詠韻翻攝）

根據警方演練劇本，2名蒙面歹徒持槍闖入三芝郵局，對空鳴槍、喝令郵局員工交出現金，得手後隨即駕車開往石門區。對此，行員按下自動報警系統，淡水警分局獲報，隨即啟動快速打擊犯罪特警隊，通報線上警網對搶匪進行攔截圍捕。

歹徒令郵局員工交出現金。（圖 / 劉詠韻翻攝）

現場演練。（圖 / 劉詠韻翻攝）

這時歹徒一路直衝三芝、石門交界地區，突破數處攔截點。但警車緊追不捨，向歹徒步步逼入圍捕點，歹徒在情急下挾人質與警對峙，經過偵查隊長的心戰喊話及警力威嚇，歹徒最終放棄抵抗、棄械投降，演練自此圓滿結束。

淡水警分局指出，年關將近，各公司行號年終尾牙、年貨採買及年節紅包等現金流量頻繁，期許透過防搶及攔截圍捕演練，提高執勤員警的警覺性及機動性，與強化金融機構行員的自我安全防衛意識及緊急應變能力，民眾如有大筆現金存（提）款需求，可向警方申請護鈔服務，以防成為歹徒覬覦作案的目標。