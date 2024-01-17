「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）2022年7月完婚，同時這也是珍妮佛羅培茲第四段婚姻，兩人愛得相當熱烈，還傳出翹臀珍規定一周要「炒飯四次」維持感情，若傳言屬實小班已交出302次「功課」，豈料恩愛的兩人最近卻爆出婚姻危機。

據《In Touch》雜誌報導，兩人跨年在聖巴瑟米度假，翹臀珍於精品店挑選珠寶時，小班被拍到突然臉色大變，翹臀珍趕快安撫他的情緒，「幾分鐘之內，她就化解了局勢，事情平靜下來。小班通常很樂意滿足妻子的喜好，例如外出和被拍照，但有時他會達到極限。」翹臀珍安撫好他之後 ，則是一個人在海邊散步、平靜心情。

Jennifer Lopez and Ben Affleck's luxe St. Barts getaway for New Years: all the best photos https://t.co/lxBqTTzqTu — J 💚💙 (@justdaisy005) December 31, 2023

Grumpy Ben Affleck begrudgingly takes Jennifer Lopez’s photo after tense convo in St. Barts https://t.co/tLGib8WhjK pic.twitter.com/3evL3mTJuW — Page Six (@PageSix) December 31, 2023

從最新一期的封面能看到珍妮佛羅培茲一臉憂心忡忡，標題還用「第4度離婚？」等驚人字句唱衰兩人的婚姻。該媒體表示，兩人固然都很珍惜彼此之間還能在多年後有再來一次的機會，因而都很努力要讓這段婚姻可以長長久久，然而他們的關係無法承受聚光燈下的壓力，就跟他們第一次在一起時一樣，而同樣的問題又開始困擾他們。

The Beautiful Jennifer Lopez stroll along the beaches of St. Barts pic.twitter.com/32JSfxROOU — Hollywood Star (@starodubets008) December 29, 2023

52歲的珍妮佛羅培茲和49歲的班艾佛列克是在去年傳出舊情復燃，並於今年4月訂婚。兩人過去因為合演惡評如潮的電影「絕配殺手」（Gigli）而相識相戀，原本計劃2003年步入紅毯，卻於2004年初宣告分手。