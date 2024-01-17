衛福部疾管署16日緊急召開記者會公布高端的採購合約，國民黨立委賴士葆指出，從合約中可以看出還有數個問題，衛福部絕不能發新聞稿就想船過水無痕，須說清楚疑點，否則難脫護航、圖利高端之嫌！

賴士葆在臉書發文指出，衛福部食藥署2021年7／19才通過高端疫苗緊急授權使用（ EUA），7／19 衛福部與高端就立刻改合約，重新訂了更嚴格的保密合約，仔細看真是太詭異 !

1、第一條就寫到合約簽署日之前或之後的資料都屬於機密資料。 合約都還沒簽，資料就算機密？ 難道合約簽署之前就有不可告人的資料，所以連沒簽約之前的都不能公開 ？ 政府會不會對高端過度保護？

2、第二條第五款提及，必須向法院或主管機關要揭露機密資料時，要先通知對方，並且盡力縮小揭露範圍。 如果都遭受法院調查時還要先通報並且盡量隱匿？這不是電影才會演出的情節嗎？法院或主管機關如果都要調查了，還得預先通知資料提供者，是為了串供還是銷毀資料，必須說清楚 ! 之前法院調查高端炒股案時，是否有依照合約通知？

國民黨立委賴士葆質疑高端多次延遲交貨，衛福部刻意包庇予以不罰或輕罰。（摘自賴士葆臉書）

此外，而高端多次延遲交貨，衛福部刻意包庇予以不罰或輕罰也被審計部抓出來重罰！

賴士葆指出，衛福部絕對不可能發個新聞稿就想船過水無痕 !必須針對以上的疑點向社會說清楚講明白，否則很難洗清外界對於衛福部處處為高端護航、有圖利高端之嫌的疑慮！