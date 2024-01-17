川普在愛荷華州共和黨內初選大勝，但問題揮之不去。

儘管77歲的美國前總統川普15日晚在愛荷華州共和黨內初選中大勝，但醫生警告，近幾個月來，他顯得疲倦、憔悴並步履蹣跚。

據《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，平時充滿活力和魅力的川普13日晚結束一天忙碌的選戰活動後，走進愛州首府狄蒙（Des Moines）的一家飯店時，顯得異常虛弱，甚至站不穩。目前川普官司纏身，他致力要贏得大選，以免受牢獄之災，並挽救岌岌可危的事業。

紐約內科醫生費雪（Stuart Fischer）說，他從未看過川普這樣，行走是一回事，但平衡是另一回事，他看來有點像在海中的船上。而加州大學洛杉磯分校神經病學家華塞爾（Keith Vossel）說，川普在緊湊的競選行程和日益嚴重的法律麻煩中，顯得「筋疲力竭」。他指出，種種跡象顯示，川普老了。

川普的批評者抓住了他與日俱增的失態行為，並用它們來反擊他抓住年齡和虛弱等弱點，不斷對現任總統拜登發動的攻擊。不過，華塞爾說，他看不出川普有任何神經方面的問題。然而，無論是評論員、政界人士，甚至白宮前副新聞秘書馬修絲（Sarah Matthews）都說，近幾個月來，川普顯然變得更疲憊。

文章來源：EXCLUSIVE'Worn out' Trump, 77, sparks health fears despite resounding Iowa win as he fights to stay out of prison, save his business and win the White House

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