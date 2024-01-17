一名黃姓男子昨搭華航從台北飛北京，空服員發餐時發現素食餐短少，一名老外和陸籍婦人先後向空服員反映，老外拿到一盤商務艙完整的素食餐，大陸籍婦人只有2盤小菜、1個麵包，他替婦人感到不平，怒批「這不是差別待遇，什麼才是？」誓言將來不會再搭華航。

黃先生昨（16）日於個人臉書及《Dcard》指出，同機不少旅客訂素食餐，空服員發餐時發現有短少，坐他前方的老外向空服員反映後，接著坐他隔壁的大陸籍婦人也表示自己訂的素食餐有少，空服員向婦人表示「妳就吃這2個小菜，我多給妳1個麵包好嗎？」婦人點頭答應。

隨後黃先生看到空服員端一盤商務艙全套的素食餐給老外，讓他為陸籍婦人抱不平，怒批「這不是差別待遇，什麼才是？」他詢問空服員原因，對方表明因素食餐點不夠，為補足旅客所需，自己的那一份也給旅客了，強調沒有差別待遇。

黃先生的舉動引來座艙長關注，座艙長要求陸籍婦人拿出機票核對，發現上面寫「西餐－蛋奶素」，座艙長確認完畢後，向婦人表示下次搭機要先打電話到航空公司辦公室確認，這說法讓黃先生無法接受，「系統出問題要消費者自己負責？真是大開眼界。」

陸籍婦人的態度很客氣，但黃先生嚥不下這口氣，下機前他向老外確認是否拿到全套商務艙素食餐，得到對方肯定答案後，他氣得表示，未來搭機不會再選擇華航，「這些人真的讓我覺得很噁心。」

黃先生的貼文引發關注，也被轉發到《爆料公社》，激起網友熱烈討論，華航表示，該航班共有6位預訂特別餐的旅客，在機上皆有依預選餐點提供旅客，經查兩位旅客在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，空服員依兩位旅客需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，遺憾造成誤會，強調對服務旅客絕無差別待遇。