校舍改建納入對公共服務的需求與社區分享，包括托嬰托幼、長期照顧或場館設施共享使用等服務。˙ 圖/台北市政府提供

台北市注重校園安全，不僅致力於校舍結構補強，更積極推進高齡校舍改建，新世代校舍改建更進一步評估社區對公共服務的需求，包括托嬰、托幼、長期照顧及停車場等服務，以提供市民更近便的生活。

台北市政府表示，以112年完工的新和國小及中山國中為例，成功整合地下停車場，未來三年北市教育局的目標是完成10校舍的改建，同時致力於打造黃金級以上的綠建築，實現智慧永續校園的理念。

以近期啟用的新湖國小活動中心為例，不僅結合建築和人文教育，更充分融入內湖的山水特色和生態綠能理念，這座中心不僅榮獲銀級綠建築候選證書，還榮獲110年中華建築金石獎的優良公共建設類獎項，未來計畫進一步改建風雨操場，提供學生不受天候限制的運動空間。

營造校園安全需要全方位的軟、硬體支援，包括推進高齡校舍改建和智慧永續校園建設，同時也需要強化校園安全防護機制，如防制霸凌和完善校園安全支持系統，打造安全友善的健康校園環境。

台北市於2月成立學安緊急應變小組，積極整合資源、提供專業諮詢，協助學校、教師和學生解決問題。同時，強調校園安全的人力配置，要求每所學校在上課期間維持2名校警或保全，並進行門禁管制和定時校園巡查。此外，北市籌備推行「幸福保衛站」，提供急難救助學童臨時避難所和充飢餐食，以守護兒童的幸福。

未來，台北市將進一步提高環境永續意識，三年的目標是完成8校的綠能減碳計畫，以學生學習為中心，持續努力，致力創造安全、健康、且充滿活力的校園環境，為學子提供理想的學習場所。