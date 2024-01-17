2024選舉落幕，民眾黨前立委蔡壁如在選前半年投入台中一選區立委選戰，最後雖以6000多票差距飲恨，但已重創民進黨現任立法院副院長蔡其昌，蔡壁如強調選後將繼續在台中蹲點，她17日接受王淺秋專訪時，被問及是否參選2026台中市長？蔡壁如未正面回應，只說「現在決定兩年後的事情太早了」。

蔡壁如坦言，選舉後，包括台中市長盧秀燕及民眾黨主席柯文哲都有找她聊聊，談未來的規畫，目前則是先休息一陣子，過年後再說。對於有人揣測她接下來深耕台中，可能未來代表民眾黨挑戰2026台中市長？她說，要看兩年後的一些氛圍，現在要決定兩年後的事情太遠了，但要回饋鄉親情誼，不能選後拍拍屁股走人，未來縣市首長的事情還是要看黨的規畫。

她也解密說，日前中市府副市長人選，盧秀燕要發布新人事前有打給她，說是早在3、4個月前就已經規畫，她也認為這樣好，畢竟人事揣測帶給她很大壓力，對盧也不好。

至於最近討論熱烈的立院「藍白合」或「綠白合」問題，蔡壁如說，「綠白合」問題的可能性不好，畢竟未來執政是新潮流，選舉期間柯文哲不斷喊「新潮流不倒，台灣不會好」，雙方要合的機會不高，這是政治人物的根本價值；對於未來民眾黨8席不分區立委該如何與藍或綠合作？她則建議「最好就是做自己」，本著初心，政治應該既競爭又合作，不要搞意識形態。

對於「藍白合」的障礙，蔡壁如說，藍白合有三大障礙，因過去都是藍綠對決、藍綠惡鬥，第一障礙就是大環境文化還沒形成；第二則是因過去沒有前例，老百姓無所適從，如果我總統票投給你，政黨票要給誰？第三則是兩黨的政治菁英不願意放下成見，但這沒有檢討誰的問題，畢竟一個銅板拍不響，下次若要合作應提早溝通。

蔡壁如也說，民眾黨接下來應好好思考，布局2026地方選舉，包括里長、議員及縣市長等，小黨有小黨的靈活度，現在距離2026年選舉還有2年多，如何去挑出對民眾黨有利的地方是要布局的。