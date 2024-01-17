員榮還找來前內政部長、台大土木系李鴻源教授擔任新建工程總顧問，院方今宣布已取得建照，最快2027年能完工。（員榮醫療體系提供／吳建輝彰化傳真）

南彰化的醫療體系進入戰國時期，包括台中榮總體系的員榮、彰基體系的員基醫院等，其中員榮醫療體系積極籌建新總院區，將打造地下3層、地上11層，總建坪超過2萬坪的智慧綠建築，還找來前內政部長、台大土木系李鴻源教授擔任新建工程總顧問，院方今宣布已取得建照，最快2027年能完工。

南彰化地區醫療資源少，目前南彰化有衛生福利部彰化醫院、彰基體系有員基、二基，再來就屬員榮醫療體系最大，在員林有員生、員榮，接下來還有將籌建的新院區，未來3家總和將成為南彰化最大醫療體系，也為南彰醫療開創全新局面。

員榮醫療體系總院長張克士指出，員榮深耕南彰地區數10年，積極籌設員榮總醫院，日前獲縣府核准取得建照，也代表總醫院的工程將進入動工階段，是繼上月獲2項SNQ國家品質標章認證後的另一大喜事。

張克士說，新院除將導入各種智慧科技創新項目，成為領先的智慧醫院外，亦將在建院開始即遵循ESG永續發展的目標，因此特聘前內政部長、台大土木系李鴻源教授擔任新建工程總顧問，將指導協助導入低碳建材、低衝擊開發、水資源再利用等，與環境永續的世界潮流接軌，成為領先與標竿的醫療體系。

張克士表示，員榮總醫院是1棟地下3層、地上11層樓，總建坪約2萬3000坪的智慧綠建築，新總院址在台76線林厝交流道出口處，臨近年底通車的東彰快速道路，聯外交通相當便利。屆時將有800床，加上員榮、員生院區既有床位，體系總床數高達近1200床，是南彰化規模最大的醫療體系。

張克士透露，新總院將有「心血管中心」、「高齡醫療中心」、「癌症整合治療中心」、「骨關節脊椎中心」、「消化醫學中心」等12大特色醫療中心，還引進達文西機器手臂微創手術，在新院園區有健康步道、花園、森林等自然景觀、藝廊、美食中心等。讓醫院不再冷冰冰，不再有藥水味，而是充滿人情味，像家一樣。