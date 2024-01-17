台南陳姓警員2018年劈腿4女遭爆料不當查詢個資，甚至偷拍性愛影片，遭判休職2年處分，但他去年通過公務人員特種考試，並於去年10月16日分發回台南某派出所實習，一度引發輿論熱議。不過，陳姓警員實習2個月初評實務訓練成績不合格，建議不錄取，該分局已函請公務人員保障暨培訓委員會核定中。

據了解，陳員在實習期間，疑因守望勤務時未下車，在指揮交通時，未準時到崗被處分，因此，經過考核實務訓練不合格。該警分局表示，陳姓警員於去年12月15日實務訓練期滿，但該員2個月實務訓練期間表現未達考核標準，成績初核為不及格，經本分局考績委員會審議，並由該員到場陳述意見後，函請公務人員保障暨培訓委員會核定中。

據了解，因感情問題引發關注的陳姓警員，2018年間同時交往多位女友，因其中一名受害空姐認為感情遭騙，聯合其他女子上網指控陳員感情交往複雜、不當查詢個資偷拍2人性愛影片。陳員後經一審判決洩密罪處6個月徒刑，二審認偽造文書部分有罪，兩罪執行8個月，並得易服社會勞動服務，陳因此案被懲戒法院判休職2年。

陳員去年再度重回警界，向長官表示很珍惜再考上警察的機會，會用餘生當一名好警察，不過，據了解，陳員平日勤務並不積極，面對初核成績不合格，警分局內部也舉行考績委員會，並找來陳員陳述意見，目前正由公務人員保障暨培訓委員會核定中。

該分局指出，陳員面對可能喪失警察資格，也做了相關陳述，後續須待核定結果出爐，才能有進一步是否向保訓會申訴的動作，目前仍留在原單位等候結果。