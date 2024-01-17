知名旅遊服務平台業者「kkday」（酷遊天國際旅行社）前產品經理，離職跳槽至競爭公司「klook」（客遊天下旅行社），期間利用老東家預設密碼123456，進入老東家系統，竊取kkday公司合作廠商名稱、銷售明細、客戶資料等大量商業機密，提供klook公司使用，kkday向調查局報案偵辦。台北地檢署17日依《營業秘密法》等罪起訴陳姓前產品經理、klook副總監、副理及klook客遊天下公司。

另涉嫌協助陳男竊密的3名不明人士「Louis Li」、「Xiancong Yong」、「Gagandeep Singh Anand」，檢方另分案偵辦。

起訴指出，陳男原在kkday擔任產品經理，2019年5月跳槽至klook升任副總監，涉嫌勾結「Louis Li」、「Xiancong Yong」、「Gagandeep Singh Anand」等人，以陳男老東家kkday的員工帳號及預設密碼123456，侵入kkday內部系統蒐集員工電子郵件信箱，自2021年1月11日至11月26日竊取kkday公司合作廠商名稱、銷售明細、客戶資料等大量商業機密，向「Louis Li」、「Xiancong Yong」、「Gagandeep Singh Anand」3人簡報。

klook副總監自陳男處得知對手kkday系統後台的帳密後，指示下屬孫女於2021年1月間多次侵入kkday供應商系統，分析後台介面設計及規劃以優化klook公司自有供應商系統，孫女並多次向陳女及公司高層簡報。事後kkday查覺有異，向調查局報案。

調查局表示，本案是kkday公司進行內部資安稽核時發現該公司營運系統遭不明人士非法登入，並竊取該公司合作廠商名稱、商品名稱、商品明細、銷售日期、銷售數量、成本金額及客戶流量分析等商業機密資料，故向調查局資安工作站提出檢舉。

調查局與受害kkday公司合作，清查內部系統連線紀錄，發現跳槽至競爭對手klook的kkday公司離職員工涉嫌重大，為避免損害擴大。資安站報請台北地檢署指揮，2022年8月29日會同台北市調查處兵分4路搜索klook公司等4處所，並約談陳男等人到案，搜索現場查扣相關非法竊取資料及大量涉案數位證物。檢察官訊後諭知陳男30萬元交保、另klook公司主管陳男、孫女2人各以10萬、5萬元交保。