●葉門胡塞武裝組織在24小時之內襲擊第二艘商船，全球第二大石油公司殼牌（Shell Plc）宣布無限期暫停紅海航線。日前美國和英國聯手直搗葉門襲擊胡塞據點，該葉門叛軍揚言報復，使紅海緊張局勢急速升溫。繼周一美國貨輪遭導彈攻擊後，英國海事安全公司Ambrey表示，周二一艘懸掛馬爾他國旗、由希臘公司擁有的船隻也在葉門附近紅海海域遭導彈擊中。胡塞武裝組織已出面承認對該商船發動攻擊。

●美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）執行長Michael Wirth表示，在紅海危機的陰霾籠罩下，紐約期油價格仍然跌破每桶73美元，實在讓人困惑，但他警告紅海危機對原油供應的影響真實存在，可能隨時導致油供應惡化並急速推升油價。

●聯準會理事沃勒（Christopher Waller）主張不應急於降息，儘管現在他對通膨有望實現2%目標更具信心。

●紐約州1月製造業指數為-43.7，較10月的-14.5大幅下跌、遠落後市場預期的-5，並創下3年半以來新低。該指數若是負數，意味著紐約州的製造業活動處於萎縮狀態。

●聯準會決策官員警告不應過早降息，市場對於3月降息的預期消退，周二美元和美國公債殖利率急升，金價走低，結束連漲3天的升勢。隔夜彭博美元現貨指數大漲0.8%，創下去年3月以來最大漲幅。中東局勢告急帶動避險需求，亦給美元帶來提振。歐元跌至1.0863美元，創下一個月新低。日圓貶至147兌一美元，創下6周新低。美國10年期指標公債殖利率急升逾11個基點，至4.064%，創下去12月中以來新高。紐約期金收跌21.4美元或1%，報每盎司2030.20美元。現貨金跌1.3%，報每盎司2027.89美元。

●市場正在評估中東局勢對原油供應可能造成的衝擊，周二紐約期油收跌0.38%，報每桶72.4美元，盤中一度上漲1.21%，報每桶73.56美元。倫敦布蘭特期油微漲0.18%，收在每桶78.29美元。