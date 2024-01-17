藝人張本渝經常透過社群分享日常生活，日前公開從未遇過的新型詐騙手法，強調好在冷靜思考，才沒有輕易上當，但也忍不住怒斥﹕「這樣害人到底是要幹嘛啦」。

張本渝日前在社群曬出近期收到的訊息，內容指出收到許多用戶的負面評論，經查後發現她的粉絲頁和帳戶具有攻擊性和挑釁內容，導致平台品質和安全受到影響，將於24小時內，取消帳戶和粉絲專頁，並要求建立新帳號，倘若覺得此作法不當，可以點擊附上的連結申訴，屆時將有人員進行審查，並且通知結果，接著再次提醒﹕「希望您能夠理解並遵守我們的社群準則」。

張本渝表示看完訊息有被嚇到，不過冷靜思考之後，自認是有感覺才發文的人，加上不愛挑事又謝絕政治言論，能如何影響社群平台品質和安全，忍不住反問﹕「是攻擊和挑釁了誰啦」，好在腦子清醒能明辨是非，才沒有點下連結，否則現在粉絲專頁可能就不能用了，怒斥﹕「這樣害人到底是要幹嘛啦？！難道沒聽過『人在做天在看』這句話嗎?小心！心地不好，老天爺收拾你哦」。

沒想到張本渝PO文後，釣出遇到相同情況的苦主，像是王樂妍就表示﹕「我這幾天也收到30幾封，有了都直接刪掉」，方馨則回覆﹕「誇張ㄟ！我也收到好多封！真是夠了」，許多網友也留言分享相同案例﹕「每天都有10幾個以上新的編號訊息，還有一看就是詐騙的交友邀請」、「我已經收了十多封這樣的訊息，真心覺得這些人真的很糟糕」。