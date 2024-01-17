上呼吸道傳染疾病疫情升溫，急診醫師表示，最近1個月流感及新冠病患明顯變多，大多出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，提醒65歲以上長者或有慢性病的患者生病期間多留意自身狀況，若出現血氧下降、呼吸困難、胸悶胸痛、心跳過快、血壓降低或意識不清，可能是重症前兆，一定要盡速就醫。另外建議在人潮較多的地方或室內仍要戴口罩避免感染。

醫學中心急診部主治醫師在臉書粉專「急診男爸one」發文指出，近1個月以來上班有感，發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等上呼吸道感染的病患變多，除了可能是流感所致，新冠快篩陽性也明顯增加。

醫師表示，幸好大多都是輕症，頂多發燒、喉嚨痛或肌肉痠痛不舒服，多半沒有嚴重的併發症；65歲以上長者或有慢性病的患者為高風險族群，可就醫讓醫師評估是否開公費口服抗病毒藥物。

他提醒，高風險患者要注意是否有重症前兆，例如血氧下降、呼吸困難、持續胸悶胸痛、心跳過快、血壓降低或意識不清，若出現這些症狀應盡速就醫，評估是否併發嚴重肺炎，以利後續治療。

疾管署發言人羅一鈞表示，預估流感及新冠疫情仍會持續上升，大約農曆春節前到達最高峰，估計類流感就診人次一周將上看15萬人次，新冠單日約1.2萬至1.5萬人就診。