只要打開任何搞笑或是惡作劇影片，不少創作者經常喜歡在爆笑或驚訝瞬間，穿插一段「鋼琴旁白衣女魔性大笑」成為網路影片知名的梗圖。該名女子雖然在網路上爆紅多年，但是卻少有網友起底身份。日前終於有陸媒找到該名白衣女，讓這位魔性笑聲女身分證式曝光。

根據陸媒報導，這名女子姓李，曾經擔任過鋼琴老師，是陝西寶雞人。至於為何會出現這段影片，他解釋，是在2015年7月她在自己開設的琴房和朋友聊天時，朋友恰好拍攝到他狂笑的一幕，就被上傳微信朋友圈紀錄。

但不少朋友都覺得她的笑容超級魔性，非常具有喜感，而且可以讓現場相當好歡樂，於是就有人將這段影片剪輯後再度上傳到其他網站，未料卻遭到瘋傳，整整在網路上爆紅9年之久。

李老師低調，影片爆紅後，曾有不少學生詢問影中人是否就是她，但她向來堅持否認到底，因為她不想將自己這個搞笑模樣呈現在網路上，為此甚至和一個老友絕交，因為她認為這是一種十分嚴重的嘲笑。

他認為，當時那個笑，從面無表情到突然放聲大笑，其實是發自內心的，當時也是自己最放鬆、最無壓力的階段。

但因為自己是鋼琴老師，因影片太過搞笑、不正經，爆紅之後也曾在網路上遭遇網路霸凌，甚至有網友寄信來謾罵，詛咒他全家人。讓她自問「其實我不知道自己到底做錯了什麼，這些東西傳來傳去都不是我想要的，為什麼要讓我遭受這樣的謾罵。」

雖然有不少廠商高價邀請她直播賣商品，但她無法接受這樣的賺錢方式，認為錢拿得十分不安心、不踏實。

即使面臨無數訕笑，但李老師認為，現在社會壓力龐大，有網友能從這個影片中得到快樂，也算是慢慢釋懷過去的紛擾。