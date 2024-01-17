總統大選結果民進黨繼續執政，市場聚焦兩岸關係之後如何發展，《華爾街日報》專欄文章分析，北京對台灣施壓可能不得不有所顧忌，主因在於台灣是晶片生產中心。

報導指出，台灣和盟友手中握有巨大的經濟籌碼，即半導體晶片的生產可以制衡大陸，在此情況下，北京當局不得不有所顧忌。

大陸官方數據顯示，美國祭出幾輪的出口管制措施後，大陸的晶片進口按價值計算，有近40%依賴台灣，隨著台積電近期崛起，這個比重實際上略有增加，若加計從南韓的進口，此比重接近60%。

報導提到，全球幾乎所有應用在人工智慧（AI）領域的先進晶片都是台灣生產，若把晶片比作新的石油，打亂晶片供應勢必會產生毀滅性後果。由於生產晶片需要不斷的投資和創新，而台灣的頂尖晶圓廠依賴美國、歐洲和日本的設備，這代表即使大陸佔領這些晶圓廠，也很快會失去價值。

研究資料顯示，如果陸美發生實際衝突，與台灣的貿易完全切斷，且美國盟友與大陸之間的關稅調高至50%，第一年就會使大陸國內生產毛額（GDP）下降近20%。這種情況還將使全球GDP縮水約10兆美元，幾乎是疫情期間造成全球GDP損失的兩倍，代價相當驚人。

外媒普遍認為，大陸全面經濟與軍事封鎖台灣的機率並不高，根據CNN分析，大陸與台灣貿易互相高度依賴，台灣又是晶片生產中心，吃下全球6成的比重，在先進半導體生產更是高達9成，推測大陸不太可能對台灣實施全面封鎖，因為付出的代價相當昂貴。