流感疫情升溫，許多民眾搶打流感疫苗，內科醫師姜冠宇指出，日前門診有一位照顧者帶7、80歲的阿北來打流感疫苗，問完身體狀況後，阿北一聽是高端，很生氣說不要打，照顧家屬用命令口吻要他刪除紀錄，不願付50元掛號費，讓姜冠宇無奈喊，醫院人員的勞動都沒價值嗎，感嘆「連50元都不願意的社會」。

台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇在臉書發文，15日發生一件讓他覺得很不受尊重的事，門診來一位照顧者帶7、80歲阿北來打流感疫苗，問診時阿北話都講不清楚，最後也問他們是否所有廠牌的疫苗都可接受，當時照顧者和阿北都沒反應，但當聽到要打高端時，阿北很生氣地說不要打，沒想到阿北之前都不太講話，聽到關鍵字「高端」還可以牙起來。

既然不打疫苗，姜冠宇跟家屬表示「好，那我留個記錄」，結果照顧家屬用命令式的口吻對他說「把我們記錄刪掉，我不要付掛號費50元。」他解釋「你們有就醫諮詢，還是留個紀錄」，但家屬還是堅持不付50元掛號費，他也只好刪掉、退掛。

姜冠宇說，打不打高端是其次，但有沒有窮到連50元掛號費都可以生氣，至少他有評估阿北的健康狀況、醫院人員都有幫忙跑流程，這些勞動價值，全都不值嗎？難怪健保費要漲都壓力山大，無奈嘆「連50元都不願意的社會」，決定下周停診，請假出國散心。