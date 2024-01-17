1對年輕情侶到烏日知高圳步道拍照，劉男重心不穩摔落約2層樓高的坡底，陳姓女伴立即報警，員警在30分鐘即找到人，化解危機。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

「烏日知高圳步道」因可鳥瞰台中美景和國道車流，成為IG網美景點，日前1對年輕情侶傍晚到此拍照，沒想到一陣強風導致30歲劉男重心不穩摔落約2層樓高的坡底，陳姓女伴嚇到立即報警；幸當地派出所員警熟稔地形，30分鐘即找到人，而劉男僅有輕微擦傷、無生命危險。

「烏日知高圳步道」除了是平時運動、練腳力的輕鬆步道，還有好漢坡在能見度高的時候可以看到整個市區及國道1號高速公路，能觀賞到無垠的台中美景和國道車流，到了夜晚萬家燈火星光閃閃的夜景如詩如畫，吸引許多民眾前往朝聖。

劉男12日傍晚和陳女前往「烏日知高圳步道」拍照，沒想到一陣強風導致劉男步伐重心不穩摔落邊坡、跌落至約2層樓高的坡底，陳女見狀立即通報警消救援。

1對年輕情侶到烏日知高圳步道拍照，劉男重心不穩摔落約2層樓高的坡底，陳姓女伴立即報警，員警在30分鐘即找到人，化解危機。（烏日警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局烏日分局三和派出所獲報後，所長楊儒陸立即率領員警、愛犬會同消防人員趕赴現場救援，唯因知高圳上的好漢坡步道錯綜複雜，報案人陳女一時無法講述確切位置，幸楊憑藉熟稔步道地形及根據陳女所描述位置，所幸楊儒陸於烏日在地服務數10年，憑著經驗與報案人的描述，縮小搜救範圍，在報案後半小時內發現報案人陳女與摔落邊坡的劉男。

最後由消防人員以繩索垂放方式協處劉男攀上山坡、順利脫困，所幸劉男僅有輕微擦傷、無生命危險，劉男與陳女也相當感謝警消人員及時協助。

近日強烈大陸冷季團接連來襲，烏日分局呼籲民眾冬季登山健行活動務必要注意自身安全以及保暖之準備，若遇危險情形無法自行解決時務必立即撥打110請求員警協助。