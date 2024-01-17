「永遠的小倩」王祖賢多年前淡出螢光幕後就定居在加拿大，近日香港女星戴蘊慧在小紅書分享過去和王祖賢是好閨密，有次兩人深夜開車出遊，被交通警察攔下，對方見到王祖賢依舊淡定，知道她們沒帶駕照後就放她們走，態度冷靜到讓兩人都覺得很奇怪，便決定掉頭回家，可怕的是相隔不到一分鐘，原本在那裡的警察、路障就消失了，讓戴蘊慧和王祖賢嚇傻。

香港女星戴蘊慧是著名歌唱老師戴思聰的女兒，妹妹也是歌手，1991年結婚後淡出演藝圈，6年後離婚，去年搬到浙江定居，同時也開起小紅書分享近況，最近她曬出一支影片，表示年輕時因陳自強的關係認識了王祖賢，兩人結為好友，也跟彼此的家人很熟，有次王祖賢媽媽回台灣，便邀戴蘊慧來她們家過夜陪王祖賢，戴蘊慧也一口答應。

戴蘊慧自曝過去和王祖賢是好閨密。（圖／翻攝自小紅書）

戴蘊慧說，當時王祖賢已經爆紅，住在清水灣邵氏的宿舍，那裡過去就有不少靈異傳聞，當晚兩人提議要開車出去兜風，才駛離宿舍兩、三分鐘，就遇到交通警察站崗，戴蘊慧心想以王祖賢當時的名氣，警察應該會很驚訝，但沒想到那位警察把帽子壓低，看不到臉，敲敲她們的窗戶態度冷漠，聲音很平的說要看駕照、身分證，戴蘊慧尷尬地回應兩人沒帶，警察便冷冷地揮手放行讓兩人走。

戴蘊慧說到這裡，直言想到當時情景還是會起雞皮疙瘩，兩人開走不到一分鐘，想想不對就掉頭回家，沒想到回到剛剛那裡，已經不見警察和警車、路障蹤影，怎麼想都不可能在一分鐘內消失，她跟王祖賢此時對看一眼，不敢多說什麼就馬上回家，一進宿舍兩人就刷牙睡覺，握住彼此的手，戴蘊慧更表示，兩人一開始進警崗前有看到閃光燈閃一下，以為已經被拍起車牌，過陣子會收到罰單，最可怕的是「但是這個罰單至今沒有人收到過」。

見此，網友回應：「也許那條路經常出事故，陰間派來的執法者提醒你們注意安全」、「我晚上在港島區走走，山頂下方附近一間廢棄的醫院，我心都涼了一半。香港有些地方確實很陰」、「也不用太害怕，也許這種示現也是為了擋你們前面可能有的劫難」。

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