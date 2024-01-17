冬季天氣較冷，人們在戶外活動相對減少，日曬不足加上少運動，小心鈣質大量流失，國健署就指出，缺鈣不但容易發生骨質疏鬆，也可能會影響凝血功能、引起高血壓等問題。除了喝牛奶補鈣外，也可透過其它食物來獲取，而芥藍就是很好的選擇，其鈣含量高於牛奶，還富含維生素A、C等營養素，具保護眼睛、促進膠原蛋白合成等作用。

國健署於粉專發文推薦芥藍為冬季補鈣好菜，指出在相同重量下，其鈣含量甚至比全脂鮮乳高，若以100公克來計算，牛奶含125毫克的鈣，芥藍菜則含有232毫克；除此，還含有豐富的維生素A、C等營養素，值得納入日常飲食清單中。

骨科醫師張曜任過去也曾推崇芥藍的好，他提到，其屬於十字花科家族的一員，含有硫代葡萄糖苷，在體內可轉化成異硫氰酸酯，能加速身體排除致癌物；富含類胡蘿蔔素，能在體內轉化成維生素A，對視力保健有益；含有葉酸，根據研究指出，若體內葉酸含量充足，能降低過敏、氣喘發生率。

張曜任補充，骨骼生長需要鈣，但很多人都忽略了，其還需要膠原蛋白。他比喻，鈣質就像骨骼中的水泥，而膠原蛋白就如同它的鋼筋，芥藍因含有豐富的維生素C，能促進膠原蛋白合成；同時，還含有維生素K，能防止鈣沉積於血管當中，防止血管鈣化，對心血管健康有正面影響。

然而，蔬菜裡的膳食纖維和草酸會影響鈣質吸收，營養師李婉萍曾分享3步驟解方，首先是汆燙3分鐘；接著搭配蛋白質食材如蛋、肉、海鮮料理；最後，用餐完來點維生素C高的水果，例如芭樂、木瓜、火龍果、柚子、奇異果，如此就能有效提升鈣質吸收率，還能幫助消化，讓排便順暢不卡關。