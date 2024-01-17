衛福部台中醫院每日開設疫苗門診，院長黃元德他親自號召員工一起施打疫苗。（台中醫院提供／馮惠宜台中傳真）

近期國內新冠肺炎疫情明顯升溫趨勢，衛福部台中醫院從元旦連假過後急診室及住院病床被塞爆，台中醫院院長黃元德指，10名病患就有2人確診新冠肺炎；疾管署中部疫情指揮官黃高彬提醒，新冠併發症死亡率是流感的10倍，呼籲有慢性病、年齡超過65歲者，儘早接種新型的COVID-19 XBB疫苗。

台中市衛生局統計，台中市上周（1月7日至13日）通報新冠併發症病例達72例，等於短短2周已累計140例；黃高彬表示，從12月底新冠確診病患就爆增，雖然新冠有流感化趨勢，但這是對年輕族群來說是這樣，臨床看到許多長者感染後不是併發肺炎，就是造成原有慢性病惡化，病情一發不可收拾。

台中醫院院長黃元德表示，台中醫院新冠病患從元旦連假後明顯變多，病床一床難求，而且大多是60至70歲的長者。更不乏有呼吸衰竭狀況，需要緊急插管治療。

黃高彬表示，提醒新冠致死率是流感死亡率的10倍，而疾管署預測未來3周新冠疫情會持續上升到農曆春節前1周，達到高峰，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗的民眾，盡快施打。

台中醫院感染科主任陳宗家表示：「接種疫苗是預防新冠重症最重要的防範方式，尤其是年長者及免疫低下族群，施打疫苗可明顯減少重症發生率。」

黃元德指，該院每日開設疫苗門診，呼籲民眾踴躍接種外，他親自號召員工一起施打疫苗。陳宗家提醒：因為接種疫苗後需要一段時間才能產生保護力，民眾這時候應該儘早接種新型的COVID-19 XBB疫苗，到了連續假期從事旅遊、探親等活動時，方能有足夠的抗體保護自己和親友的健康，這樣才能安心過個好年。