日本一名網友在X上分享，在東京某地鐵站外撿到一個紅包，不知道這是什麼，意外掀起網友討論，不少日本網友留言「這可能是冥婚的紅包，結婚快樂！」原PO見狀忍不住笑說，就算真的很想要日本媳婦或女婿，也不要帶紅包去日本丟，引起大批台人留言討論。
臉書粉專《日本省錢小站》轉發一則X推文說，日本一名網友分享，某天在東京都地鐵站的出口處撿到一個紅包，發文詢問這是什麼，結果引來一堆日本網友留言恭喜他「這可能是冥婚的紅包，結婚快樂！」讓原PO非常納悶，也讓不少台灣人笑歪，沒想到日本人竟然知道台灣的冥婚習俗。
粉專《日本省錢小站》表示，撿到路上的紅包袋，很有可能是要和陌生人冥婚，這是台灣的傳統習俗，沒想到這麼多的日本人都知道，就算很想要找一個日本媳婦或女婿，也不要在日本亂丟紅包。
貼文引起網友討論，「認真問，冥婚能拿到日本護照嗎」、「日本人知道冥婚，可能是因為台劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，聽說在日本小紅」、「撿了可以成為強大的咒術師」、「看到有人說這是通往魔界的卡 」、「這信封該不會真的是從台灣過去的？」
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