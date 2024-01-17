南韓人氣女團(G)I-DLE即將在本月底推出第二張正規專輯《2》，近期也陸續公開專輯形象照，而先前釋出的白色版本概念照，因成員們僅穿著「BRA＋迷你裙」讓部分人認為太過於裸露，此外，還被眼尖網友發現疑似抄襲西班牙的服飾品牌的宣傳照。

在(G)I-DLE官方日前釋出的首波形象照中，成員們戴上鑲滿鑽的海軍帽，統一穿上黑色軍裝外套、短褲、長靴，但外套裡的內搭的挖洞剪裁藏有心機，僅有少數布料遮住重要部位。

然而，在之後公開的白色版本形象照更是大膽，成員們上身僅穿鑲鑽亮片小可愛，下身搭配銀色短裙，雖五位成員的好身材獲得不少稱讚，不過部分網友認為這次造型過於裸露「她們一直穿著暴露的衣服…」、「她們的衣服越來越少」、「我喜歡她們在《NXDE》中的訊息，但現在這個…」、「我覺得現在更注重少穿衣服，而不是性感」。

此外，更有網友發現，(G)I-DLE白色版本的概念照，跟西班牙的服飾品牌宣傳照相似，不僅服裝概念雷同，連姿勢也近乎一樣，因此質疑抄襲可能性極高，對此，不少網友批評：「這完全是抄襲了」、「這已經不是參考了，根本是模仿，太誇張了...」、「她們從以前開始就這麼厚臉皮了，但是因為大家都睜一隻眼閉一隻眼，所以越來越誇張」。