上市鴻海集團旗下半導體大廠京鼎昨（16日）下午傳出被駭，公司網站遭挾持，駭客還公告嗆聲，不給錢就公開機密及客戶資料，警告如果置之不理，遭竊的資料就會被刪除，無法恢復，稍早公司官網仍未全面恢復，無法開啟部分網頁。

駭客行徑相當囂張，在京鼎官網留下大量訊息，除了告知京鼎的客戶，已經掌握機密資料，如果京鼎不願付款就會被公開，駭客還嗆聲京鼎員工，「如果管理層不聯繫我們，你們將失去工作，我們能徹底摧毀京鼎的資料庫，無法恢復。」

稍晚，京鼎發出重大訊息指出，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，目前初步評估對公司運作無重大影響，該公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構安全。

京鼎也強調，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。不過上午進入京鼎官網實測，依然有部分頁面尚未恢復，顯示影響仍存在，京鼎今（17日）早盤股價下跌將近2%，挫低5.5元觸及204.5元。此事也引起檢調單位的注意，傳出公司已經向調查局聯繫，調查局已立案追查。